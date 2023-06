Indignation à Bordeaux après la violente agression d'une grand-mère et de sa petite-fille

L'agression, d'une rare violence, a duré quelques secondes. La scène est filmée par la caméra de l'interphone de l'immeuble. En plein jour, un homme se jette sur une femme et une fillette, puis les poussent violemment sur le trottoir. Il agrippe la petite fille avant de prendre la fuite. Julie, une voisine, se précipite pour porter secours aux victimes. Sur ces photos prises par Julie, on aperçoit l'homme monter à bord d'une voiture noire. Il est interpellé quelques instants plus tard. L'enfant souffre d'égratignures, sa grand-mère septuagénaire de multiples contusions. Dans ce quartier résidentiel de Bordeaux réputé tranquille, c'est la stupéfaction pour Christelle, directrice d'école. Le suspect Brahima B. est né en 1993. De nationalité française, il a déjà été condamné à quinze reprises pour contentieux routiers et les infractions liées aux stupéfiants. La vidéo suscite l'émotion et l'indignation de toute la classe politique. Au moment des faits, le suspect n'était recherché pour aucune infraction. TF1 | Reportage L. Merlier, A. Brousse, C. Devaux