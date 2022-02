Indispensables, les secrétaires de mairie sont très recherchés

Les secrétaires de mairie sont essentiels au fonctionnement des communes. Marie-Claude Cougot gère l'accueil, répond aux habitants, s'occupe de l'état civil et même de la comptabilité à Gouaux-De-Larboust (Haute-Garonne). "C'est enrichissant et intéressant, pour quelqu'un qui veut varier le travail. Je pense que c'est un métier sympa", précise-t-elle. Mais à 60 ans, cette passionnée arrive en fin de carrière. En Occitanie, plus de 250 secrétaires de mairie vont partir à la retraite d'ici cinq ans. Dans ce village de montagne, trouver un remplaçant s'annonce compliqué. "Il y a peu d'habitants, il y a peu de jeunes, la population vieillit en plus de l'attente de recrutement", affirme Serge De Peco, maire du village. Le métier attire peu. En début de carrière, les secrétaires touchent le SMIC. Et dans les petits villages, il s'agit bien souvent de temps partiel. Dans le Lauragais, après six mois sans trouver de candidats, quatre communes ont décidé de partager une secrétaire. Grâce à cette nouvelle embauche, la mairie peut rester ouverte les lundis et mercredis. Un soulagement pour les habitants. TF1 | Reportage M. Chaize, F. Guinle