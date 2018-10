Indonésie : les survivants désespérés par le manque d'aide humanitaire

En Indonésie, c'est un chaos à perte de vue. Le 28 septembre 2018, le séisme d'une magnitude 7,5 suivi d'un tsunami a ravagé les îles des Célèbes. A Palu, la plage a disparu sous les gravats. Dans les villages les plus reculés, les rescapés se sentent seuls au monde. Jusqu'ici, ils n'ont reçu aucune aide, pas même une tente alors que leurs maisons ont été détruites. D'autres n'ont pas mangé depuis trois jours. Autre illustration de désespoir, un homme juché sur un avion militaire a tenté, comme il peut, d'appeler la foule à la raison. Ce 1er octobre 2018, des volontaires commencent à mettre en terre les corps des victimes dans une immense fosse commune. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 01/10/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 1er octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.