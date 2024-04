Indre-et-Loire et Vienne : vigilance rouge maintenue

Il faut bien accepter de rebrousser chemin. À La Roche-Posay, dans la Vienne, le débit de la Creuse est toujours très puissant. La crue est proche du record de 1913. Difficile de reconnaître ce dimanche matin l'Hippodrome. De nombreux villages comme ici à Bélâbre, à Montrésor, ou encore les quais de la ville de Châtellerault sont encore sous l'eau. La rivière Vienne est deux fois plus haute que son niveau normal, des moyens de recherche sont déployés pour retrouver un kayakiste. Un peu plus au nord, près de Chinon, cet Ehpad est situé très proche de la rivière. Ainsi, 73 personnes ont été déplacées vers d'autres centres ou l'hôpital de Tours. Les panneaux de signalisation peinent toujours à sortir de l'eau à Chinon. Plusieurs sections des rivières Vienne et Creuse sont toujours en vigilance rouge. Des villages méconnaissables, mais des paysages qui plaisent aux photographes et qui font aussi le bonheur d'autres petits résidents. TF1 | Reportage Y. Hovine, D. Mourgues, S. Mourava Guillon