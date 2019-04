Indre-et-Loire : quelques grands-parents ont l'occasion de passer leurs vacances avec leurs petits-enfants

A Loches, en Indre-et-Loire, quelques grands-parents sont prêts à accueillir leurs petits-enfants pour les vacances de Pâques. C'est le cas de Jacqueline et Luc qui sont au petit soin de leur petite fille de trois ans. Même situation pour Sylvie et Serge qui, eux aussi, ont la chance de passer une semaine de vacances avec leur petit-fils. Pour les enfants, le programme de la journée est toujours bien rempli en compagnie de leurs grands-parents. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 18/04/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 18 avril 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.