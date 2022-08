Inflation : ces Belges font leurs courses en France

L'inflation en Belgique est de 10%. Ils viennent alors dans l'Hexagone pour des prix qu'ils trouvent moins chers. Dans un hypermarché de Roncq (Nord), à la frontière, les clients Belges sont de plus en plus nombreux. Ils ne se sont pas trompés, la plupart des produits ici sont moins coûteux. C'est notamment le cas de la lessive, des yaourts, et des boissons. Frédéric a fait toute une liste. Il met dans son chariot trois packs d'eau et compare le prix avec celui de son pays. Il vient ici deux fois par mois. Il remplit alors au maximum son sac de course. Pour un trajet de quelques kilomètres, il économise 80 euros. Le patron de magasin a, lui aussi, constaté cette différence de prix. Il évoque deux raisons : "L'inflation est presque le double en Belgique par rapport à la France. Il y a aussi les taxes sur les emballages qui n'existent pas dans notre pays". L'écart des prix s'affiche aussi devant les magasins. Pour le gazole, la différence est de neuf centimes, grâce aux ristournes mises en place par le gouvernement. Dès la rentrée, la réduction sur le carburant sera encore plus importante. Les Belges continueront sans doutes de traverser la frontière. TF1 | Reportage V. Lamhaut, T. Chartier,