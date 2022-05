Inflation : comment faire face à la hausse des prix ?

Il y a encore un mois, elle payait 100 euros de course pour la semaine contre 115 euros actuellement. Une nouvelle stratégie est de mise désormais, compenser la hausse de prix. Certains multiplient les astuces. Avec le potager, c'est 1,75 euro le plant de tomates cerise, plus rentable qu'une barquette. Puis manger les abats à la place de la viande et guetter les promotions. Il faut tout calculer, même les trajets. À 1,85 euros le litre du sans-plomb 98, ce retraité ne prend presque plus sa voiture, ou plus comme avant. "On fait bien attention à la conduite économique" ; "On essaie maintenant de ne plus utiliser la voiture, de faire tout à pied, de prendre le vélo", témoignent des consommateurs. Cette famille de Saint-Etienne, elle, n'a pas quitté le camping de la semaine. Ils ont voulu visiter plus d'endroits, mais ils sont obligés de limiter les frais. Cet auto-entrepreneur note toutes ses dépenses et son budget a augmenté de 100 euros par mois. En un an, les prix ont augmenté de 4,8 %. TF1 | Reportage F. De Juvigny, C. Arrigoni