Inflation : ils font le plein de bois en été

Sept tonnes de bois, de quoi se chauffer pendant deux hivers pour ce couple normand. Nicolas et Sophie se font livrer plus tôt que les années précédentes. Habituellement, ils attendent jusqu'au mois d'octobre. "On a préféré anticiper. C'est mieux pour le prix", explique Nicolas. Pour sa part, ce forestier a un carnet de commandes plein jusqu'en novembre. Du jamais-vu. Les clients craignent une nouvelle augmentation du cerf de bois qui a déjà pris près de 20% depuis l'année dernière. Le bois, à la bûche ou en granulé, reste le moyen le plus économique pour se chauffer. Au kilowattheure, il coûte moitié moins cher que le fioul ou l'électricité. Alors, en plus d'anticiper les commandes, beaucoup de clients se ravitaillent encore plus que d'habitude. Pour éviter une pénurie, certains professionnels demandent à leurs clients de ne pas acheter plus de stock que nécessaire pour se chauffer cet hiver. Dans l'Hexagone, sept millions de foyers ont un poêle à bois. TF1 | Reportage A. Lebranchu, A. Coulon