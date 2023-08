Inflation : les coiffeurs en crise

Dans le centre-ville de Nantes (Loire-Atlantique), plusieurs salons de coiffure ont fermé leurs portes. La profession est en crise. Nathalie Hervé est installée dans la commune depuis 33 ans. Comme beaucoup, elle ne parvient pas à recruter. Mais depuis quelques mois, ce sont les charges qui deviennent trop lourdes. L'esthéticienne a augmenté un peu ses prix, mais cela ne suffit pas. À l'inverse, les clients font aussi plus attention à leurs dépenses. Dans un autre salon à Saint-Sébastien-sur-Loire (Loire-Atlantique), la gérante voit aussi que les clients ont bien changé leurs habitudes. Pour résister, les boutiques puisent dans leurs trésoreries et misent sur leurs clientèles fidèles. Les propriétaires doivent sans cesse innover pour rester attractifs. De leur côté, les coiffeurs à domicile s'en sortent plutôt bien. Depuis le début de l'année, plus de 600 salons de coiffure seraient en procédure de liquidation ou de redressement judiciaire. Ce qui constitue une forte hausse par rapport à l'année dernière. TF1 | Reportage M. Giraud, X. Baumel