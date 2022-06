Inflation : les premiers prix augmentent aussi

Semaine après semaine, pour remplir leurs caddies, les consommateurs poussent des soupirs de plus en plus longs. À présent, l'inflation n'épargne même plus les produits de marque de distributeurs. Il y a des hausses sur les matières premières et sur les frais de transports. Les marques dites de premier prix représentent la moitié du chiffre d'affaires du magasin. "Ceux qui augmentent le plus, ce sont les produits les plus demandés, type moutarde, huile", explique Sébastien Morel, gérant Intermarché à Gerzat (Puy-de-Dôme). C'est une hausse généralisée à laquelle le supermarché tente de s'adapter en misant sur les promotions qui bloquent les prix sur une durée déterminée. Face à l'inflation, les consommateurs ciblent principalement le nécessaire. Les achats en grande distribution ont donc baissé de 7% en un an. D'autant plus que pour enfin se réjouir, il va falloir encore patienter puisque les prix ne devraient pas baisser avant plusieurs mois. TF1 | Reportage G. Frixon, C. Olive