Inflation : pourquoi l'apéro ne trinque pas

Entre amis ou en famille, tout est bon pour prendre l'apéro. Et même si les prix des biscuits apéritifs ou des cacahuètes augmentent, hors de question de sacrifier ce moment convivial. Moins cher qu'une sortie au bar ou au restaurant, pour beaucoup, ce moment de détente reste accessible malgré l'inflation. Les biscuits salés, bretzels ou pistaches, sont vendus entre un à quatre euros le paquet. Leur vente a augmenté de plus de 2% par rapport à l'année dernière. En moyenne, les Français consacrent 70 euros par an aux produits apéritifs. Une dépense à laquelle ils ne renoncent pas. "Les produits apéritifs sont touchés par l'inflation de la même façon que d'autres produits alimentaires. En revanche, ça reste des produits plaisir", explique Laura Bokobza, dirigeante-fondatrice du cabinet LBK Consulting. Pour parfaire votre apéro, choisissez un coin agréable, comme au bord de la mer. Bientôt l'heure de l'apéritif, maintenant, à vous de jouer. TF1 | Reportage S. Boujamaa, L. Huré, M. Jit