Inflation : quelles conséquences pour votre panier ?

Ils en sont convaincus, leur panier coûte cher. Il y a en premier lieu les produits frais, qui ont augmenté de 3,3%. La preuve sur ce marché, le pain est dix centimes plus cher. Le boulanger a dû répercuter la hausse du prix du pain. "On annonce à nos clients qu'on a pris à dix centimes le kilo, ça chagrine toujours les gens, mais on a été obligé de le faire", explique-t-il. Le fromager et le maraîcher le jurent, ils n'ont pas augmenté leurs tarifs. Le boucher, lui, y pense sérieusement : "on va sûrement devoir y parvenir au début de l'année si on veut payer le personnel". Et selon cette dame, "c'est normal, car ils ont plus de charges". En conséquence, les Français consomment moins. "En nourriture, je ne jette jamais rien, même pas un bout de pain. Je ne gaspille absolument rien", dit cette passante. Vous connaissez la musique : ne rien jeter, ne garder que les petits plaisirs, qui font les grands bonheurs. TF1 | Reportage G. Charnay, J. Chaize