Inflation record : qu'avez-vous changé dans vos habitudes ?

Alimentaires, équipements, loisirs,… vous l’avez constaté, les prix n’ont jamais été aussi élevés. Cette mère de famille s’en aperçoit à chaque fois qu’elle fait ses courses. Ce vendredi matin encore, son budget habituel n’a pas suffi. Ainsi, elle fait un tour au distributeur pour prendre 20 euros qui n’étaient pas prévus. Ce client, lui, va désormais plus souvent chez les enseignes à bas prix et plus rarement chez son commerçant habituel. Même constat chez cette poissonnière, les clients viennent moins souvent. Et quand ils achètent, la facture est moins élevée. "...C'est vraiment une diminution de quantité", affirme-t-elle. Ce fromager, lui, depuis six mois, a dû augmenter ses prix de 15%. Il n’y a pas que l’alimentaire. Pour les biens de consommation comme l’électroménager, les vêtements,... les tarifs ont tellement augmenté que les clients payent en plusieurs fois. Jamais depuis presque 40 ans, les prix n’avaient autant augmenté qu’en ce mois d’octobre. TF1 | Reportage P. Ninine, B. Poizeuil