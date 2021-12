Inflation record : quel impact sur votre budget ?

Cette nouvelle habitude, Murielle et sa fille s'en seraient bien passées. En temps réel, elles surveillent désormais régulièrement leur consommation en énergie. Entre le chauffage et l'éclairage, leurs factures mensuelles ont pris un sacré coup de chaud depuis un an et demi. Alors chez elles, sur les treize radiateurs installés, certains restent éteints malgré les zéro degrés du jour à l'extérieur. Sur le marché de Puy-Guillaume (Puy-de-Dôme), lorsqu'on évoque l'inflation et sa hausse des prix à la consommation de 2,8% en novembre dernier, il n'y a absolument aucune surprise. "Tout a augmenté, c'est de la folie !", lance cette dame. Pourtant, le prix des produits alimentaires n'ont augmenté que de 0,5%. Avec une augmentation des prix de l'énergie de plus de 21% sur une année, l'inflation se ressent aussi avec le prix des carburants et surtout en milieu rural où la voiture est tout simplement indispensable. Pour préserver le pouvoir d'achat des Français, le gouvernement a misé sur le chèque énergie et une indemnité inflation de 100 euros pour 38 millions de Français touchant moins de 2 000 euros par mois. TF1 | Reportage G. Frixon, C. Olive