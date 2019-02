Injures contre Alain Finkielkraut : l'un des auteurs identifié

L'un des auteurs des injures antisémites subi par Alain Finklielkraut a été identifié par le ministère de l'Intérieur. L'individu est notamment connu des services de renseignement pour sa proximité avec le mouvement salafiste mais il n'a pas encore été interpellé. Notons que l'injure publique à caractère raciste est passible d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 18/02/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 18 février 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.