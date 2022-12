Innocenté 19 ans après : la Justice reconnaît son erreur

Les larmes et le sourire d'un homme reconnu enfin innocent 24 ans après avoir été accusé à tort. Il s'appelle Farid El Haïry. "Tout ce que je peux dire, c'est que je ne souhaite à personne de vivre ce que j'ai vécu. On ne peut pas effacer 24 ans de douleurs, de souffrances, d'insultes et de tortures", confie-t-il. Farid El Haïry a 17 ans lorsqu'en 1998 à Hazebrouck (Nord), une jeune fille de quinze ans l'accuse de l'avoir agressé sexuellement et violé dans la rue. Sur la base de cette déclaration, le jeune homme est condamné et passe un an en prison. Il doit ensuite pointer pendant quinze ans à la gendarmerie jusqu'en 2017. L'accusatrice reconnaît alors avoir menti. Il a fallu cinq ans pour obtenir l'annulation de la condamnation. Plus de mentions au casier judiciaire. Une décision de justice rarissime. C'est seulement le douzième cas d'erreur judiciaire reconnu depuis 1945. Une satisfaction aussi pour l'ex-plaignante selon son avocate. Farid El Haïry a décidé de porter plainte pour dénonciation calomnieuse contre celle qui l'a accusée à tort il y a 24 ans. TF1 | Reportage S. Chevallereau, R. Roine, E. Coppo