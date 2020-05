Innovation : une unité mobile de consultation pour les personnes âgées en Vendée

Pour lutter contre l'isolement en plein désert médical, le département de Vendée a mis en place une ambulance aménagée en unité mobile de téléconsultation. C'est la première fois que ce dispositif est testé, mais il rassure déjà. En effet, les personnes âgées, toujours inquiètes de devoir aller chez le médecin, n'auront plus à se déplacer pour une consultation. Dans le contexte actuel, l'objectif de ce cabinet itinérant est de se rapprocher des plus fragiles.