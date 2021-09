Inondation dans le Gard : les habitants d'Aimargues encore choqués

C'est Philippe Canizares qui a donné l'alerte vers 18 heures. Il était venu constater les dégâts : une brèche dans la digue, de l'eau jusqu'en haut du pont et des cris de femme. Depuis, un homme a été retrouvé sain et sauf après quatre heures passées dans l'eau. Mais dans le Rhôny, quinze sauveteurs aquatiques continuent leurs recherches. L'eau est redescendue mais les terres autour du village du Cailar restent submergées. D'ailleurs, quelques maisons isolées doivent encore être évacuées avant le retour de la pluie. Le département du Gard reste en effet en vigilance orange : de nouveaux orages sont attendus ce mercredi soir. "On va voir si ça tape les Cévennes ou si ça tape notre région. Si ça tape sur nous, à mon avis on va avoir plus de dégâts que ce qu'il y a à l'heure actuelle", s'inquiète un habitant. "Là on est en décrue mais c'est possible que ça remonte avec les pluies qu'ils annoncent", explique un autre. Toute la journée, ils vont donc surveiller les crues en amont du village.