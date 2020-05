Inondations dans les Landes : les images des dégâts

Depuis ce week-end, l'équivalent de deux mois de pluie est tombé dans le Sud-Ouest. Plusieurs cours d'eau sont sortis de leur lit, occasionnant des dégâts par endroits. A Tartas (Landes), le niveau de la rivière est monté rapidement inondant les commerces, les rues et les habitations. Certains habitants ont dû être évacués par sécurité. Le pic de la crue semble être atteint à la mi-journée, mais la vigilance orange est maintenue dans le département.