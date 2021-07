Inondation en Belgique : quelle est la situation à Pepinster ?

A Pepinster, à 30 kilomètres de Liège, le niveau de l'eau reste encore très élevé. Il y a encore beaucoup de courant et les maisons sont prises au piège. Sur le toit de l'une d'entre elles, on peut voir une quinzaine de personnes bloquées. Un toit qui est visiblement fragile. En même temps en contre bas, les secours s'organisent pour essayer de sauver ces personnes. Certaines sont là depuis tôt ce jeudi matin. D'autres, par contre, sont là depuis la veille. Dans la commune, l'eau est montée à près de quatre mètres. Elle redescend tout doucement mais le courant reste tout de même important. De ce fait, les secours ont le plus grand mal à sortir les victimes qui restent encore bloquées. Certaines d'entre elles n'ont pas de vivres, et sont sans eau et sans électricité depuis mercredi soir. Les secours tentent de s'organiser pour les sauver mais cela risque de prendre beaucoup de temps.