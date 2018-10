Inondation dans l'Aude : le maire de Pezens appelle à l'évacuation

Ce 15 octobre 2018, les routes sont partiellement inondées à Pezens, à quelques kilomètres au nord-ouest de Carcassonne. Un barrage est en cours de débordement. L'ordre d'évacuer au plus vite a été donné par le maire en raison d'un risque de vagues-submersion. Cependant, en raison de la montée des eaux, certains axes ne peuvent pas être empruntés pour quitter les lieux. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 15/10/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 15 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.