Inondations : les sinistrés de la Garonne à l'heure du nettoyage

La Garonne a décidé de prendre son temps. Après sa montée, elle baisse très lentement. Une épreuve difficile pour Nathalie Bertrand. Elle a tenté de protéger son restaurant mais ça n'a pas marché. "J'ai vendu ma maison pour pouvoir acheter ce restaurant et voilà. Mais je ne baisserai pas les bras, je me battrai encore", précise-t-elle. A Cadillac (Gironde), on doit encore attendre pour sortir l'eau de la maison. Nerveusement, c'est difficile. "C'est désolant", dit tristement un habitant. Plus en aval, à Langon, l'eau est montée brutalement jeudi, puis se retire progressivement. Immédiatement, la solidarité s'est installée. Emily recense les besoins des habitants. Dans une maison du quartier, le travail de remise en état a déjà commencé. Pas le temps de souffler puisque c'est la deuxième inondation en huit mois pour le jeune couple. Difficile de reprogrammer un retour à la normale. En tout cas, les reconnaissances continuent par endroits. Les sinistrés de la Garonne vont devoir prendre leur mal en patience.