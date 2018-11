Inondation : le Var placé en alerte orange

En raison de la pluie et des orages, cinq départements du Sud-Est ont été placés en alerte orange. Ce 23 novembre 2018, des trombes d'eau sont tombées sur le golfe de Saint-Tropez. Quelques automobilistes ont d'ailleurs été pris au piège. Dans le Var, du côté de Cogolin, des collèges et des lycées ont fermé. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 23/11/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 23 novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.