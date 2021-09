Inondations à Cailar : les habitants craignent un nouvel épisode violent

Des épisodes violents sont encore à craindre à Cailar ce mercredi. Pour le moment, l'eau redescend petit à petit. Mais puisqu'il s'agit d'une plaine pas très loin de la mer, toute l'eau des crues en amont vient s'y déverser. Puis, il y a un autre phénomène : le sol était très sec. En effet, il y a eu très peu de pluie cet été. Le sol n'arrive pas à absorber toute cette eau. Ainsi, les terres agricoles tout autour du village sont submergées. Parfois, on aperçoit des taureaux et des chevaux, mais ils ne sont pas en situation de danger immédiat, car ils ont réussi à rejoindre des points un peu plus haut. Ce qu'on redoute le plus à Cailar, c'est qu'un nouvel épisode similaire à celui de mardi s'ajoute à cette inondation.