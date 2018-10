Inondations à l'Aude : il faut encore rester vigilant

En l'espace de six heures, l'Aude a subi une tombée de pluie équivalant à six mois de précipitation. Cela s'est calmé mais l'Aude reste en vigilance rouge. Si les Pyrénées-Orientales sont en vigilance crue, la surveillance se concentre pour le Tarn, la Véron et l'Hérault où les pluies orageuses vont s'y décaler dans les prochaines heures de ce 15 octobre 2018. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 15/10/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 15 octobre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.