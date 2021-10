Inondations à Marseille : les plages croulent sous les déchets

Du sable couvert de détritus… Au lendemain des pluies diluviennes à Marseille, les plages du Prado affichent un triste spectacle. Les déchets ont été charriés par l’eau jusqu’à la mer. Face à cette pollution, des bénévoles sont venus spontanément ramasser les ordures. Le phénomène est bien connu. Lors de gros orages, l’Huveaune, qui traverse Marseille, déverse un surplus d’eau dans la mer. Lundi, c’est un torrent de boue et de déchets qui a envahi la Méditerranée. Ce qui accentue cette pollution, ce sont les poubelles accumulées dans la ville suite à la grève de la collecte des ordures. Le mouvement social est officiellement terminé, mais certains tas sont toujours là. Et avec la montée des eaux, les déchets ont été embarqués dans les rues. Du côté de la métropole Aix-Marseille, on assure que des moyens supplémentaires sont mis en place pour nettoyer : 650 agents mobilisés. Mais ce mardi matin, dans certaines rues, le spectacle reste désolant.