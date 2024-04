Inondations à répétition : le ras-le-bol à Chablis

Pour rejoindre son domaine viticole, Thomas Labille ne se sépare plus de son tracteur. L'eau est entrée dans les bâtiments pour la deuxième fois en trois semaines. C'est plus grave ce mercredi, les fûts de vin ont pris l'eau. Il est encore trop tôt pour savoir si le vin pourra être sauvé ou s'il faudra le jeter. Certaines rues de Chablis sont transformées en rivières. La décrue commence, mais elle est lente. Il reste 20 centimètres d'eau dans les rues et les habitations. Il faut savoir que mardi, le Serein est monté à 2,78 mètres, c'est cinq centimètres de plus que le précédent record en 2013. Il y a parfois des dégâts importants, comme dans un restaurant du centre-ville. Plusieurs frigos sont hors-service et il y a beaucoup de nettoyage. Le voisin, Sébastien, a eu plus de chance. Il y a de l'eau dans sa cave, mais il a tout surélevé, rien n'est perdu. Il n'empêche, ces crues récurrentes l'inquiète. La pluie s'est arrêtée, le niveau de l'eau baisse... les rues de Chablis seront au sec au mieux ce mercredi soir ou jeudi matin. TF1 | Reportage I. Blonz, G. Martin