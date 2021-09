Inondations aux États-Unis : la sidération

A Philadelphie, on a l'impression que la ville a été bombardée. On a des maisons éventrées, certaines n'ont plus de toit et d'autres n'ont plus que leurs façades qui tiennent debout. Évidemment, les habitants sont sidérés, car ils ne s'attendaient vraiment pas à subir des tornades. Et comme personne n'était préparé à affronter ces inondations monstres, il y a eu autant de victimes. Beaucoup de gens, par exemple, se sont retrouvés piégés dans leurs voitures au moment de la montée des eaux. Cette tempête, c'est un petit peu la fin de course du fameux ouragan Ida dont on a tellement parlé ce week-end. Et ce qui est assez impressionnant, c'est que nous-même, avec cette équipe de tournage, on se trouvait en Louisiane dimanche-lundi pour couvrir l'arrivée de cet ouragan. Le revoici trois jours après à 2 000 km de distance. Ça en dit long sur la puissance de cette tempête qui a vraiment traversé les États-Unis.