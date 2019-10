Inondations dans l'Aude : un an après, Villegailhenc se souvient toujours du drame

La nuit du 15 octobre 2018, les habitants de Villegailhenc se sont fait surprendre par des pluies et des inondations d'une rare violence. Les dégâts matériels ont été importants et quatre personnes ont trouvé la mort. Un an après, la population se souvient toujours du drame et craint l'arrivée des fortes pluies, qui vont frapper la localité dans les prochains jours. Pour ce faire, Michel Proust, le maire de la commune, a tenu à prévenir individuellement les habitants des éventuels risques. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 22/10/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 22 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.