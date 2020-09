Inondations dans le Gard : les sinistrés attendent le passage des assureurs

De fortes intempéries ont frappé une bonne partie du pays le week-end dernier. Le Gard figure parmi les départements les plus touchés. À Valleraugue, les dégâts sont considérables. Les sinistrés attendent ainsi l'arrivée des experts envoyés par l'assurance pour faire un constat ce mardi après-midi. Par ailleurs, des voisins, des anonymes, des pompiers et des renforts du régiment de l'armée sont venus leur prêter main-forte. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 22/09/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.