Inondations dans le Gard : opération nettoyage à Aigues-Vives

Cette habitante vient de rentrer chez elle après les terribles inondations qui ont ravagé sa maison. Le constat est effroyable. Mardi après-midi, son mari a dû fuir par la fenêtre pour échapper aux eaux. Elle est encore sous le choc. "Je suis restée trois heures sans nouvelles, en croyant qu’il avait été emporté… Une vie dévastée en deux heures", exprime-t-elle, en pleurs. Sur cette vidéo, on aperçoit ses voisins qui se sont réfugiés sur leur toit pendant plusieurs heures avant d’être évacués par les secours. L’eau est montée à plus de deux mètres de hauteur. À l’intérieur de sa maison, Didier ne sait pas par où commencer. "Je vais habiter ailleurs. Ma femme ne veut plus y vivre", se désole-t-il. À Aigues-Vives, la solidarité s’organise. Une infirmière fait le tour du quartier pour distribuer du café chaud. Les habitants ont pu compter sur leurs familles et leurs amis pour les aider à nettoyer. En fin de matinée, les services départementaux ont commencé à déblayer les routes, mais certaines restent encore très difficiles d’accès.