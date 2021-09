Inondations dans le Gard : une chaîne humaine pour sauver une victime à Nîmes

Ils se sont jetés à l'eau et ont donné la main sans réfléchir pour sauver une vie. Tout commence quelques minutes plus tôt avec deux voitures en difficulté. Une femme était dans une voiture bleue, en bas à droite de la vidéosurveillance. Elle était en train de se noyer, mais a pu sortir. Mais dans une autre voiture noire, la conductrice est piégée. Deux gendarmes accourent, de l'eau jusqu'à la poitrine. En face, des coiffeuses ont assisté à la scène. Avec une autre collègue et un voisin restaurateur, Laetitia Bon se précipite. "On avait les mains qui glissaient, on était dans l'eau donc ça a été quand même assez délicat à faire", témoigne-t-elle. Tous ensemble, ils mettent la conductrice à l'abri et la rassurent. Mais au moment de repartir, quelques mètres plus loin, l'un des deux gendarmes disparaît dans un trou. "Je suis tombé et je me suis senti aspiré et plaqué contre le sol", témoigne le chef Yohann Legaud. Lui aussi s'en sort sain et sauf. Ce fut une histoire de mains tendues.