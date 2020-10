Inondations dans le Sud-Est : 1 500 artisans et commerçants ne peuvent plus travailler

A Saint-Martin-Vésubie (Alpes-Maritimes), les dégâts sont importants après le passage de la tempête Alex. Certains sinistrés ont même tout perdu. On compte près de 1 500 artisans et commerçants qui se retrouvent désormais sans emploi. Pour pouvoir reprendre leurs activités, leurs demandes d'aides ont été accélérées. Ils sont également accompagnés dans leurs démarches.