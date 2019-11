Inondations dans le Sud-Est : les habitants commencent à nettoyer leurs foyers

Dans le Var, des maisons de particuliers et des bâtiments publics ont été durement touchés par les inondations du 23 novembre 2019. Pour l'heure, les dégâts s'élèvent entre 180 et 300 millions d'euros dans la région. Au Muy, la plupart des habitants ont commencé les nettoyages. Une tâche qui s'avère difficile face à l'ampleur des dégâts. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 25/11/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 25 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.