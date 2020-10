Inondations dans le Sud-Est : quels dégâts dans la vallée de la Tinée ?

Outre la vallée de la Roya et la Vésubie, la vallée de la Tinée a également subi de gros dégâts. A Roussillon, c'est l'eau potable qui constitue un problème majeur. Par ailleurs, le centre du village a été relativement épargné, mais la crue a emporté plusieurs routes. Du jamais-vu pour la plupart des habitants. Un retour à la normale risque de prendre beaucoup de temps.