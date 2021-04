Des sinistrés dans l’attente des aides

Dans le jardin de Michaël Martinez, rien n'a bougé depuis deux mois et demi. Au lendemain de la crue, il était pourtant l'un des premiers sinistrés à rencontrer un expert en assurances. Mais la visite a tourné court. "Il a tout bâclé en une heure, une heure et demie. Et en deux jours, il a rendu son rapport", raconte Michaël. Aujourd'hui, le compte n'y est pas. Entre la maison et ses équipements, il y a pour près de 160 000 euros de dégâts. Mais les estimations sont dix fois inférieures. A ses frais, Michaël a engagé un autre expert, mais en attendant, il ne peut plus occuper sa maison. Le 3 février dernier, la crue de la Garonne a touché de nombreux villages du sud de la Gironde. A Bassanne, Guy et Marie Xavier en subissent les conséquences avec près de 90% d'humidité dans la maison. Leur assurance leur a déjà versé 7 000 euros mais il en faudrait 30 000 pour faire les travaux. Même situation dans le village voisin de Puybarban où les sinistrés doivent se débrouiller avec les moyens du bord. Les indemnisations peinent à arriver alors qu'elles sont essentielles pour tourner la page.