Inondations dans le Sud-ouest : comment les secours interviennent ?

À l'origine, ça devait être une simple mise à l'abri. Mais ce matin à Sénestis, l'urgence est ailleurs. Il y a une suspicion d'AVC dans un hameau isolé et difficile à repérer. Les sauveteurs savent que chaque minute compte pour éviter les séquelles irréversibles. Lors de notre progression, nous croisons un sinistré qui doit être mis à l'abri, il semble éprouvé. Néanmoins, sa prise en charge attendra. La maison de la victime est enfin repérée. Entouré de sa femme et de ses trois enfants, l'homme est conscient, mais inquiet. Ses constantes sont rassurantes, mais un avis médical est indispensable. Il doit aller à l'hôpital et faire des contrôles. "Le plus dur, c'est de partir et de laisser les enfants ici", a affirmé le patient. La conscience du danger, cette famille ne l'avait pas encore il y a quelques heures, mais l'alerte médicale a provoqué le stress. "J'ai peur pour mon mari, car il n'est jamais malade", a confié son épouse. Dans cette plaine inondable, chacun se pose désormais la même question : quand est-ce que ça va se finir ? Pourtant, le nettoyage ne pourra débuter que dans plusieurs jours, car la décrue s'annonce très lente.