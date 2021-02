Inondations dans le Sud-Ouest : grande opération de nettoyage à Couthures-sur-Garonne

Chez Romain, il a opté pour un séchage de la maison. Pour cela, il faut alimenter le poêle à bois en permanence. "On essaie de maintenir une température pour que ça sèche", explique-t-il. L'eau est montée à un mètre dans toute sa maison. A l'extérieur, on peut voir toutes les affaires qu'il va devoir jeter. "On a perdu tous les meubles, les frigos, les canapés, etc...", raconte-t-il avec déception. Dans le département agricole, la crue a fait d'autres dégâts. Installé ici depuis deux ans, Adrien Auché, maraicher de 31 ans, a perdu toute sa récolte, soit 120 000 euros. Selon lui, "Il faut être réaliste. Si c'est tous les ans comme ça, on est foutu". Puis, sur les bords des routes, on peut voir les traces laissées par les crues. Les peupleraies ont bloqué des tonnes de bois et de débris à la dérive. Dans les rues ou dans les maisons, le nettoyage va durer encore plusieurs jours. Quant à la Garonne, elle est rentrée dans son lit.