Inondations dans le Sud-Ouest : la Garonne plus que jamais menaçante

A Couthures-sur-Garonne, la Garonne est largement sortie de son lit. Le bateau est devenu le seul moyen de transport possible. Un homme a décidé avec sa femme de rendre visite à sa mère et sa sœur isolées dans une maison. Il faut des bateaux pour arriver sur les lieux. "Si on habite à Couthures, il faut vivre avec la Garonne, sinon, il faut vivre ailleurs", lance le monsieur. La Garonne a dépassé sa cote d'alerte avec 8,20 mètres. Des personnes âgées ont été évacuées pendant la nuit, mais les opérations sont rendues difficiles par le contexte sanitaire. Habituée à ces inondations, la commune dispose de quelques navigateurs comme Didier Pouchet. Ils sont les seuls autorisés à sortir leurs bateaux lorsque les routes deviennent invisibles. "C'est déroutant quand les voies sont couvertes d'eau. On ne sait plus où aller d'un point à un autre", explique Didier. "On fait surtout de l'assistance en apportant du pain, des produits essentiels, puis en déplaçant les gens", rajoute-t-il. A Couthures-sur-Garonne, le pic des inondations est prévu en cette mi-journée du mercredi. Le fleuve devrait ensuite amorcer sa lente décrue.