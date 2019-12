Inondations dans le Sud-Ouest : le camping de David Poteau impacté à Plaisance

À Plaisance, dans le Gers, les fortes pluies du week-end du 14 décembre ont fait déborder la rivière qui jouxte le camping de David Poteau. Son site a été inondé pour la dix-neuvième fois en dix ans. Il peut toutefois compter sur le soutien de ses résidents pour nettoyer les dégâts. Cependant, David devra payer de sa poche près de 10 000 euros de travaux. En effet, plus aucune assurance n'accepte de le prendre en charge depuis 2014. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 19/12/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 19 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.