Dégâts des inondations vus du ciel

La décrue a commencé dans le Sud-Ouest. Mais vue du ciel, l'inondation semble ne pas avoir de limite. Elle coupe du monde le village de Barie (Gironde) et son église, elle-même inaccessible. Au sol, la population n'a que la barque comme moyen de déplacement. Selon la préfecture, le niveau de l'eau a atteint 9,69 mètres. Quelques kilomètres en amont, à Floudès, l'église aussi est devenue un îlot. A La Réole, le tronc des platanes et les quais ont disparu, engloutis par la Garonne. Les 4 340 habitants n'ont plus accès à la partie basse de la commune. En direction de Marmande, le fleuve a atteint 10,20 mètres à minuit, avant sa lente décrue. Il a noyé indifféremment les serres et les digues, tantôt en les submergeant, tantôt en les contournant. Ailleurs, les digues ont débordé et retiennent désormais des volumes boueux considérables. C'est le cas à Couthures-Sur-Garonne (Lot-et-Garonne). Une portion surélevée de la route a servi de refuge providentiel pour des véhicules, mais ils vont y rester piégés jusqu'au retrait définitif des eaux.