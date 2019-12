Inondations dans le Sud-Ouest : l'heure est au nettoyage à Couthures-sur-Garonne

Après un épisode d'inondation exceptionnel, le niveau de la Garonne a commencé à baisser. Mais elle a laissé des tonnes de déchets sur son passage. À Couthures-sur-Garonne, dans le Lot-et-Garonne, des dizaines de volontaires ont commencé à nettoyer dans les rues ce 17 décembre 2019. Une course contre la montre s'est engagée, notamment pour éviter que la boue ne sèche au sol. Dans leur majorité, les digues ont tenu, mais les violences de la crue ont causé quelques brèches. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 17/12/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 17 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.