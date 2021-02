Inondations : une décrue particulièrement lente par endroits

Après une semaine éprouvante, il est enfin temps pour Jean-Claude Dubourg et son fils Frédéric de rebrancher l'électroménager. Ils n'ont pas pu tout sauver, mais ce début de réinstallation est un moment de soulagement. "On a l'impression de revenir à la civilisation", confie Frédéric. "Le principal, c'est que tout le monde aille bien", a-t-il ajouté. L'agriculteur veut rester positif, pourtant, il a beaucoup perdu dans ces inondations. En attendant de pouvoir s'occuper de ses champs, Frédéric Dubourg s'organise avec les autres voisins pour nettoyer la ville. A Saint-Léger (Lot-et-Garonne), sur une route où l'eau est encore très haute, les habitants veulent dégager un arbre déraciné par la crue. Depuis ce vendredi matin, les équipes de la ville déblaient les petites routes encore recouvertes de boue. Le maire, lui, fait le tour des habitations et des bâtiments. D'après certains, l'eau serait rentrée dans l'église. Jeudi, l'édifice était encore inaccessible et il reste encore pas mal d'eau. Selon le maire, il faudra au moins huit jours pour que le village retrouve une vie à peu près normale.