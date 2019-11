Inondations dans le Var : des quartiers toujours inaccessibles à Roquebrune-sur-Argens

La vigilance orange est toujours maintenue autour du fleuve Argens même si la décrue a commencé. A Roquebrune-sur-Argens, certains quartiers restent inaccessibles. Une quinzaine de personnes ne peuvent toujours pas rentrer chez elles. La solidarité s'est donc organisée en attendant pour leur apporter des vêtements et de la nourriture. Qu'en est-il des dégâts ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 25/11/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 25 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.