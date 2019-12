Inondations dans le Var : l'hommage de la nation aux trois secouristes décédés près de Marseille

L'émotion a été forte dans la matinée du 6 décembre 2019 à Nîmes, pendant l'hommage aux trois secouristes décédés à la suite d'un accident d'hélicoptère. Il s'agit de Jean Garat, pilote de 40 ans, Michel Escalin, mécanicien opérateur de bord de 47 ans et Norbert Savornin, sapeur-pompier de 45 ans. Ils ont été faits chevaliers de la Légion d'honneur. Présidée par Emmanuel Macron, la cérémonie a rassemblé 1 500 personnes toutes générations confondues. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 06/12/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 6 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.