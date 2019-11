Inondations dans le Var : routes coupées, écoles fermées et dégâts majeurs à Roquebrune-sur-Argens

Après des précipitations records en 48 heures, le département du Var, comme celui des Alpes-Maritimes, est enfin épargné. Le bilan est de quatre morts et un disparu ce 25 novembre 2019. L'eau s'est retirée, mais a laissé derrière elle de la boue et d'importants dégâts. A Roquebrune-sur-Argens, les habitants sont démunis et agacés par la situation, d'autant plus qu'ils ont subi trois inondations en dix ans. En attendant des solutions, famille, amis et voisins s'organisent pour nettoyer. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 25/11/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 25 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.