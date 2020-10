Inondations dans les Alpes-Maritimes : les besoins immenses des sinistrés à Saint-Martin-Vésubie

La solidarité s'organise à Saint-Martin-Vésubie pour venir en aide aux sinistrés. Depuis trois jours, camions et fourgonnettes y ont acheminé des produits indispensables. Mais compte tenu de l'immensité des dégâts, les habitants commencent à s'inquiéter de leur sort. C'est sur ce point que le président de la République va être très attendu ce mercredi après-midi en vue d'une promesse de l'action de l'Etat dans la durée.