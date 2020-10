Inondations dans les Alpes-Maritimes : les Niçois solidaires des sinistrés

Face à la détresse des sinistrés de la tempête Alex, les opérations de solidarité se sont multipliés. A Nice, boulangerie, brasserie et habitants se sont mobilisés pour leur venir en aide. Nourriture, eau, couvertures... les dons affluent de toutes parts. Pour distribuer cet élan de générosité, les employés communaux travaillent sans relâche. Les départs pour les trois vallées touchées se font tous les jours. Ce mardi, 17 tonnes de denrées alimentaires et de produits d'hygiène y sont acheminées.