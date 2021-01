Inondations dans les Landes : l'eau commence enfin à descendre

Tournée du matin pour la maire de la commune d'Onard (Landes) en ce 1er janvier. Elle prend des nouvelles de ses voisins. Le constat est impressionnant. Malgré la pompe installée chez elle ce matin, une habitante a les pieds dans l'eau. Épuisée par ces derniers jours, cette retraitée n'a donc pas réveillonné. "On fera le réveillon plus tard, ce n'est pas bien grave", s'en amuse-t-elle Martine Maury, la maire, fait un compte rendu des dégâts auprès des pompiers. L'eau a baissé de 60 centimètres mais le problème se pose au niveau des eaux d'infiltration. Dans deux maisons, l'eau a continué de monter. Un couple sinistré a pu compter sur la solidarité des voisins. Lui non plus n'a pas pu réveillonner. Autre conséquence des fortes précipitations en cette fin d'année, le toit du plafond de l'église s'est effondré samedi dernier. Un incident inattendu mais aucun blessé n'a été déploré. L'Adour a entamé sa décrue ce vendredi matin mais les Landes restent en vigilance orange.