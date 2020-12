Inondations dans les Landes : un réveillon les pieds dans l'eau

Tartas s'est réveillée sous l'eau ce jeudi matin. La Midouze est sortie de son lit et s'est invitée jusque dans les maisons. En ville, la solidarité s'organise autour d'une vingtaine d'agents municipaux. Avec 60 centimètres d'eaux dans les rues, les pompiers évacuent les habitants bloqués chez eux depuis mercredi. Sans cette aide, certains habitants n'auraient pas pu se rendre au travail. "Je vais travailler en barque et je rentre en barque", se plaint une habitante. C'est la troisième fois cette année que Tartas est inondée. Une fréquence qui s'intensifie et finit par inquiéter les commerçants. "C'est terrible. C'est lassant de ne pas pouvoir travailler sereinement. Pourtant, cette époque de l'année devrait être un petit peu plus joyeux", affirment-ils. Les précipitations devraient reprendre cet après-midi. La vigilance orange est encore maintenue dans les Landes avec un pic prévu à Tartas vendredi matin à 3,70 mètres de hauteur.